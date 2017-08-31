Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"

ТАСС, 31 августа. Словенский защитник футбольного клуба "Ростов" Миха Мевля перешел в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Соглашение между 27-летним футболистом и клубом рассчитано на четыре года.

"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых", - сказано в приветствии на официальном сайте клуба.

Ранее источник, знакомый с деталями переговоров, сообщил ТАСС, что "Зенит" заплатит €8 млн за словенского футболиста.

Мевля перешел в "Ростов" летом 2016 года. В составе команды он провел 29 матчей и забил один гол. Защитник является игроком сборной Словении, за которую провел пять игр и отметился одним голом. За свою карьеру он играл в таких клубах, как швейцарская "Лозанна", израильский "Бней Сахнин", бухарестское "Динамо".