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Источник: "Зенит" договорился с "Ростовом" о переходе футболиста Мевли за €8 млн

Спорт
31 августа, 13:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Сумма трансфера - €8 млн

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Миха Мевля

Миха Мевля

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Санкт-петербургский "Зенит" достиг договоренности с "Ростовом" о переходе словенского защитника Михи Мевли, сумма сделки составит €8 млн. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями переговоров.

"Ростов" и "Зенит" договорились о переходе Мевли, сумма трансфера - €8 млн", - сказал источник.

Мевля перешел в "Ростов" в конце августа 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего игрока пять матчей и один гол за сборную Словении.

"Зенит" в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает первое место, "Ростов" - третье.

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