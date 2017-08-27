"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчей

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ТАСС, 27 августа. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встречу, которая прошла на стадионе "Санкт-Петербург", посетили 50 404 человека. Больше зрителей на домашней арене "Зенита" в матче чемпионата России было зафиксировано только на игре с московским "Спартаком" в четвертом туре (53 359).
"Ростов" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. Последний раз команда проигрывала 23 июля во втором туре "Ахмату" (0:1).
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. "Ростов" поднялся на третью позицию (15).
В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с московским "Динамо", "Ростов" дома проведет матч против тульского "Арсенала".