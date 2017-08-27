Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчей

Спорт
27 августа, 21:57 дата обновления: 27 августа, 22:10 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Зенита" Александр Кокорин и "Ростова" Сверрир Ингасон (слева направо)

Игроки "Зенита" Александр Кокорин и "Ростова" Сверрир Ингасон (слева направо)

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встречу, которая прошла на стадионе "Санкт-Петербург", посетили 50 404 человека. Больше зрителей на домашней арене "Зенита" в матче чемпионата России было зафиксировано только на игре с московским "Спартаком" в четвертом туре (53 359). 

"Ростов" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. Последний раз команда проигрывала 23 июля во втором туре "Ахмату" (0:1).

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. "Ростов" поднялся на третью позицию (15).

В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с московским "Динамо", "Ростов" дома проведет матч против тульского "Арсенала".

Смотрите также

СМИ: "Фенербахче" согласовал контракт с футболистом "Зенита" Нету

СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млн

СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"

Два мяча Смолова принесли победу "Краснодару" над "Динамо" в матче РФПЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
2
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
3
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
4
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама