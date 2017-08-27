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Два мяча Смолова принесли победу "Краснодару" над "Динамо" в матче РФПЛ

Спорт
27 августа, 21:54 UTC+3 ТАСС

Нападающий впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах премьер-лиги этого сезона

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Форвард "Краснодара" Федор Смолов

Форвард "Краснодара" Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 27 августа. "Краснодар" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Дважды отличился Федор Смолов (27-я и 60-я минуты).

Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17, впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах премьер-лиги этого сезона и забил свои первые мячи. Форвард пропустил начало сезона из- за травмы.

"Краснодар" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Динамо" с 8 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" сыграет в гостях с "Уфой", "Динамо" примет санкт-петербургский "Зенит".

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