Два мяча Смолова принесли победу "Краснодару" над "Динамо" в матче РФПЛ

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ТАСС, 27 августа. "Краснодар" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Дважды отличился Федор Смолов (27-я и 60-я минуты).
Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17, впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах премьер-лиги этого сезона и забил свои первые мячи. Форвард пропустил начало сезона из- за травмы.
"Краснодар" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Динамо" с 8 очками располагается на 11-й строчке.
В следующем туре "Краснодар" сыграет в гостях с "Уфой", "Динамо" примет санкт-петербургский "Зенит".