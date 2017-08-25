Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 1:2 проиграл сербской "Црвене Звезде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча состоялась в Белграде на стадионе "Райко Митич".

В первом матче, прошедшем в Краснодаре 17 августа, российская команда победила 3:2. Таким образом, клуб из Белграда сумел выйти в групповой этап турнира за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

"Краснодар" участвовал в Лиге Европы в четвертый раз и не сумел пробиться в ее основную стадию впервые. Главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов назвал поражение от "Црвены Звезды" катастрофой. "Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх", - сказал он.

"Играли не в свое, но достойно"

Первый мяч "Краснодар" пропустил на 7-й минуте матча, второй - на 46-й. Оба были забиты дальними ударами.

"Мы пропустили быстрый гол, чего опасались, - отметил Шалимов. - Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня".

По словам тренера, игра "Црвены Звезды" и плохое качество поля не позволили "Краснодару" сыграть в свой футбол. "Таких команд - силовых, обороняющихся большим числом - в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру. Нам пришлось отправить вперед центрального защитника (Андреаса Гранквиста - прим. ТАСС)", - сказал Шалимов.

"Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно", - отметил специалист.

Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе "Краснодара" вышел нападающий Федор Смолов - лучший бомбардир чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17. "Видно, что Федор не в оптимальной форме. Надеюсь, он начнет забивать как можно скорее", - сказал Шалимов.

"Наши болельщики лучше"

На игре в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей, некоторым из которых пришлось сидеть в проходах. Такая же ситуация возникла и в переполненной ложе прессы, где болельщиков по непонятной причине оказалось куда больше, чем журналистов.

После матча несколько фанатов "Црвены Звезды" прорвались на поле, чтобы порадоваться вместе с командой, отправившейся совершать круг почета. На трибунах же во всю полыхали файеры. Если все это будет отражено в протоколе делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, "Црвена Звезда" будет наказана серьезным штрафом.

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич однако поблагодарил фанатов за горячую поддержку. "В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник. Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это", - сказал он.

"Сегодня победило сердце", - подчеркнул Милоевич.

Шалимов, в свою очередь, отметил, что атмосфера на трибунах ему понравилась. "Она была по-настоящему футбольной. Но наши болельщики лучше, скажем так", - сказал он.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу. "Црвена Звезда" будет в четвертой корзине.