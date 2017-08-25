На зубах: "Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Санкт- петербургский "Зенит" на своем поле одержал трудную победу над голландским "Утрехтом" в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.

Дубль оформил нападающий Александр Кокорин, решающий мяч в ворота голландской команды был забит лишь на 105-й минуте матча. Почти всю вторую половину дополнительного времени "Зенит" провел у своей штрафной, оказавшись под прессингом "Утрехта". Голландские футболисты многократно отправляли мяч в штрафную площадь российского клуба, но защитники и вратарь Андрей Лунев успешно отражали атаки.

После матча главный тренер "Зенита" Роберто Манчини похвалит голкипера за вклад в победный результат, но отметил, что команда должна была доводить счет до разгромного, имея множество моментов отличиться.

Не исключено, что после этой игры большинство футболистов "Зенита" получат отдых и не сыграют в матче восьмого тура чемпионата России с "Ростовом", который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. Об этом же рассказал и Манчини, подчеркнув, что с ростовчанами на поле выйдут другие игроки.

"Не поняли бы себя, если бы не прошли "Утрехт"

До матча с "Утрехтом" все букмекеры отдавали предпочтение именно "Зениту", который являлся явным фаворитом встречи. Примечательно, что это же понимали и петербургские футболисты, например, Олег Шатов. В общении с журналистами он отметил, что игроки "сами себя не поняли бы, если бы не смогли пройти дальше". Хотя футболисты заставили себя и своих болельщиков понервничать.

По словам аргентинского нападающего петербургского клуба Себастьяна Дриусси, замененного на 73-й минуте матча, он всю концовку игры сидел на скамейке и жутко нервничал, не имея возможности помочь своей команде. "Сейчас очень рад, что прошли дальше", - сказал он затем журналистам.

Если бы Кокорин не забил второй гол, то болельщики могли бы увидеть послематчевую серию пенальти, так как первая встреча также завершилась со счетом 1:0, но в пользу голландского клуба. О таком раскладе футболисты и болельщики не думали. При этом защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что команда была готова пробить 11-метровые удары, если бы это понадобилось.

"Зенит" в состоянии выиграть Лигу Европы"

Задачу по выходу в групповой этап Лиги Европы "Зенит" выполнил. Теперь у команды будет новая цель - пройти как можно дальше в турнире. Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг вовсе заявил, что санкт-петербургский клуб может выиграть еврокубок или как минимум дойти до решающих матчей соревнования. Он же рассказал, что его команда покидает турнир с гордо поднятой головой, после чего пожелал "Зениту" удачи.

На матч против "Утрехта" пришло почти 50 тысяч зрителей, которые всю игру гнали футболистов вперед. Игроки, в свою очередь, поблагодарили болельщиков за "замечательную поддержку". Главный тренер "Утрехта" отметил стадион "Санкт-Петербург", поставив его в свой топ-5 арен, на которых он был. В его списке также есть такие известные стадионы, как немецкая "Альянц-Арена" и английский "Энфилд".

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.