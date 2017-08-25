Кокорин: "Зенит" обязан был побеждать "Утрехт" при такой поддержке на стадионе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Зенит" было бы неправильно не выиграть у голландского "Утрехта" в матче Лиги Европы при такой поддержке болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом журналистам заявил нападающий команды Александр Кокорин.
В четверг "Зенит" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл голландский "Утрехт" со счетом 2:0 в дополнительное время и вышел в групповой этап турнира. Болельщики на трибунах весь матч гнали свою команду вперед, поддерживая кричалками.
"О серии пенальти даже не думали, потому что верили в свои силы, ждали своего шанса, понимали, что забить второй гол будет тяжело. Получилось так, что дотянули до дополнительного времени и выиграли. Сами себе создали такую ситуацию перед ответной игрой [проиграв на выезде со счетом 0:1], дома было бы неправильно не выиграть при такой поддержке", - сказал Кокорин, оформивший дубль в прошедшем матче.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.