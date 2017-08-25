Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 25 августа. Последние матчи раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы завершились в четверг, по их итогам определились все участники группового этапа, а также "посев" команд при жеребьевке. Россию на турнире представят два клуба - "Локомотив" и "Зенит".

Состав четырех корзин был определен по клубному рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В первую корзину попали "Арсенал" (Англия), "Зенит" (Россия), "Лион" (Франция), "Динамо" (Украина), "Вильярреал" (Испания), "Атлетик" (Испания), "Лацио" (Италия), "Милан" (Италия), "Виктория" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Копенгаген" (Дания) и "Брага" (Португалия).

Во второй корзине окажутся "Стяуа" (Румыния), "Лудогорец" (Болгария), БАТЭ (Белоруссия), "Эвертон" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Марсель" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Локомотив" (Россия), "Аустрия" (Австрия), "Герта" (Германия) и "Ницца" (Франция).

В третьей корзине будут "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Хоффенхайм" (Германия), "Риека" (Хорватия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Зюлте- Варегем" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Русенборг" (Норвегия), "Шериф" (Молдавия) и "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль). Состав четвертой корзины: "Аполлон" (Кипр), "Истанбул" (Турция), "Коньяспор" (Турция), "Витесс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Скендербеу" (Албания), "Фастав" (Чехия), АЕК (Афины, Греция), "Лугано" (Швейцария), "Вардар" (Македония) и "Эстерсунд" (Швеция).

Согласно правилам жеребьевки, в одной группе не могут выступать клубы одной страны. Решением УЕФА при жеребьевке разводятся российские и украинские команды.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако. 48 команд будут разбиты на 12 групп, в 1/16 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы, к которым присоединяться восемь команд, занявших третье место в своих квартетах Лиги чемпионов. Матчи группового этапа пройдут 14 сентября, 28 сентября, 19 октября, 2 ноября, 23 ноября и 7 декабря.