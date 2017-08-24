Гол Нойштедтера не помог "Фенербахче" выйти в групповой этап Лиги Европы

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ТАСС, 24 августа. Турецкий "Фенербахче" на своем поле проиграл македонскому "Вардару" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.
В составе "Фенербахче" гол забил игрок сборной России Роман Нойштедтер (61-я минута). У гостей отличились Джамбул Джигаури (68) и Никола Глигоров (90).
Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу македонского клуба. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал "Вардар" (4:1) и вышел в групповой этап Лиги Европы.
Соперники "Вардара" по групповому этапу определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.
Результаты других матчей четверга: