Гол Нойштедтера не помог "Фенербахче" выйти в групповой этап Лиги Европы

ТАСС, 24 августа. Турецкий "Фенербахче" на своем поле проиграл македонскому "Вардару" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.

В составе "Фенербахче" гол забил игрок сборной России Роман Нойштедтер (61-я минута). У гостей отличились Джамбул Джигаури (68) и Никола Глигоров (90).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу македонского клуба. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал "Вардар" (4:1) и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Соперники "Вардара" по групповому этапу определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.

Результаты других матчей четверга:

АЕК (Кипр) - "Виктория" (Чехия) - 0:0 (первый матч - 1:3)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Маритиму" (Португалия) - 3:1 (0:0)

"Александрия" (Украина) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:2 (1:1)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Альтах" (Австрия) - 2:2 (1:0)

"Зальцбург" (Австрия) - "Вииторул" (Румыния) - 4:0 (3:1)

"Шериф" (Молдавия) - "Легия" (Польша) - 0:0 (1:1)

"Эстерсунд" (Швеция) - ПАОК (Греция) - 2:0 (1:3)

"Судува" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0 (0:2).