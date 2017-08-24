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Гол Нойштедтера не помог "Фенербахче" выйти в групповой этап Лиги Европы

Спорт
24 августа, 22:51 UTC+3 ТАСС

Турецкий клуб по сумме двух встреч уступил македонскому "Вардару"

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Роман Нойштедтер (слева)

Роман Нойштедтер (слева)

© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 24 августа. Турецкий "Фенербахче" на своем поле проиграл македонскому "Вардару" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.

В составе "Фенербахче" гол забил игрок сборной России Роман Нойштедтер (61-я минута). У гостей отличились Джамбул Джигаури (68) и Никола Глигоров (90).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу македонского клуба. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал "Вардар" (4:1) и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Соперники "Вардара" по групповому этапу определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.

Результаты других матчей четверга:

  • АЕК (Кипр) - "Виктория" (Чехия) - 0:0 (первый матч - 1:3)
  • "Динамо" (Киев, Украина) - "Маритиму" (Португалия) - 3:1 (0:0)
  • "Александрия" (Украина) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:2 (1:1)
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Альтах" (Австрия) - 2:2 (1:0)
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Вииторул" (Румыния) - 4:0 (3:1)
  • "Шериф" (Молдавия) - "Легия" (Польша) - 0:0 (1:1)
  • "Эстерсунд" (Швеция) - ПАОК (Греция) - 2:0 (1:3)
  • "Судува" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0 (0:2).

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