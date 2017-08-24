Болельщики "Црвены Звезды" устроили перфоманс на матче в честь сербско-российской дружбы

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Болельщики "Црвены Звезды" устроили перфоманс на матче в честь сербско-российской дружбыСпорт 24 августа, 22:20
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БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский флаги и головы орлов, изображенных на гербах стран. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В перфомансе приняли участие не менее 10 тыс. человек. При этом, как только "Краснодар" попытался провести атаку, фанаты белградской команды разразились оглушительным свистом.
Игра проходит на стадионе "Райко Митич" в Белграде. На матче присутствует около 50 тыс. зрителей. Часть болельщиков сидят в проходах, такая же ситуация и в переполненной ложе прессы.
Первый матч между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром", прошедший в Краснодаре 17 августа, завершился победой российской команды со счетом 3:2.