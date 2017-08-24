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Болельщики "Црвены Звезды" устроили перфоманс на матче в честь сербско-российской дружбы

Спорт
24 августа, 22:20 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Илья Андреев

На ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против "Краснодара" в Белграде присутствуют около 50 тыс. зрителей

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Болельщики "Црвены Звезды"

Болельщики "Црвены Звезды"

© EPA/MARTIN DIVISEK

БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики "Црвены Звезды" перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский флаги и головы орлов, изображенных на гербах стран. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В перфомансе приняли участие не менее 10 тыс. человек. При этом, как только "Краснодар" попытался провести атаку, фанаты белградской команды разразились оглушительным свистом.

Игра проходит на стадионе "Райко Митич" в Белграде. На матче присутствует около 50 тыс. зрителей. Часть болельщиков сидят в проходах, такая же ситуация и в переполненной ложе прессы.

Первый матч между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром", прошедший в Краснодаре 17 августа, завершился победой российской команды со счетом 3:2.

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"Краснодар" сыграет в Белграде за путевку в групповой турнир Лиги Европы

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