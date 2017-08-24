"Краснодар" сыграет в Белграде за путевку в групповой турнир Лиги Европы

БЕЛГРАД, 24 августа. /ТАСС/. "Краснодар" сыграет в четверг в гостях с сербской "Црвеной Звездой" в ответном матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Неделю назад на своем поле кубанцы победили со счетом 3:2.

"Краснодар" сохраняет хорошие шансы на выход в групповой турнир второго по значимости еврокубка, для успеха подопечным Игоря Шалимова достаточно не проиграть в Белграде. В третьем раунде Лиги Европы "Краснодар" также с домашней победы начал серию с датским "Люнгбю" (2:1), в гостях в ответной встрече выиграв более уверенно - 3:1. "Краснодару" удается игра на контратаках, когда сопернику необходимо забивать, тогда как взламывать насыщенную оборону получается хуже.

При этом в нынешнем сезоне "Краснодар" не лучшим образом действует в обороне. В 10 матчах чемпионата страны и Лиги Европы "Краснодар" лишь дважды обошелся без пропущенных мячей - во встречах национального турнира с "Тосно" (2:0) и "Ростовом" (0:0). С ростовчанами "Краснодар" сыграл в прошлое воскресенье в гостях, после семи туров "горожане" занимают пятое место.

В Ростове-на-Дону травму получил очередной футболист "Краснодара" - серб Михайло Ристич, который ранее выступал за "Црвену Звезду" и хорошо сыграл в домашнем матче с бывшим клубом. Зато полностью восстановился лучший бомбардир чемпионата России двух последних сезонов Федор Смолов, который уже несколько раз выходил на замену. Игорь Шалимов рассказал, что Смолов, скорее всего, в Белграде выйдет в стартовом составе.

"Црвена Звезда" играет в атакующий футбол, особенно на поле домашнего стадиона, который носит неофициальное название "Маракана". В нынешнем сезоне вице-чемпионы Сербии стартовали с первого раунда Лиги Европы и проведут уже восьмой матч в турнире. Поражение в Краснодаре стало для "Звезды" первым в сезоне, в чемпионате Сербии команда одержала победы во всех пяти сыгранных матчах с общей разностью мячей 16:1. Воскресный матч чемпионата с "Борацем" был перенесен, вместо него "звездаши" сыграли товарищескую встречу с клубом "Графичар" (2:0).

По словам Шалимова, его команде может помешать действовать в своем стиле не лучшего качества поле стадиона в Белграде. "Мы стараемся играть короткими и средними передачами, возможно, нам придется упрощать игру", - сказал Шалимов.

Аншлаг на "Маракане"

Белградская арена вмещает около 55 тысяч зрителей, на матче "Црвена Звезда" - "Краснодар" ожидается аншлаг - все билеты уже проданы. К тому же сербский клуб провел акцию по раздаче бесплатных билетов болельщикам, согласившимся стать донорами крови.

"Главное для нас - сохранять концентрацию с первой и до последней минуты", - заявил главный тренер хозяев Владан Милоевич.

Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" начнется в 22:00 мск, главный арбитр - Тобиас Штилер из Германии. Победитель пары сыграет в групповом турнире Лиги Европы, проигравшая команда завершит еврокубковый сезон.

В четверг ответный матч раунда плей-офф также проведет "Зенит", который на своем поле сыграет с "Утрехтом" из Нидерландов. В первом матче "Зенит" проиграл со счетом 0:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 25 августа в Монако.