"Црвена Звезда" не будет усиливать меры безопасности на матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Меры безопасности не будут усилены на ответном матче раунда плей- офф квалификации Лиги Европы по футболу между сербской "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

Встреча пройдет в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич". Матч начнется в 22:00 мск.

"Меры безопасности усилены не будут, ведь мы играем против команды из братской страны. Да, мы знаем о дружбе между болельщиками "Црвены Звезды" и московского "Спартака", но не могу сказать, сколько фанатов приедет из России, чтобы поддержать нашу команду. В любом случае, наши двери для них открыты", - сообщил собеседник ТАСС.

Первая игра между клубами состоялась в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире Лиги Европы - второго по значимости еврокубка.