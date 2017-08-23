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"Црвена Звезда" не будет усиливать меры безопасности на матче с "Краснодаром"

Спорт
23 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Встреча пройдет в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич"

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Меры безопасности не будут усилены на ответном матче раунда плей- офф квалификации Лиги Европы по футболу между сербской "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

Встреча пройдет в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич". Матч начнется в 22:00 мск.

"Меры безопасности усилены не будут, ведь мы играем против команды из братской страны. Да, мы знаем о дружбе между болельщиками "Црвены Звезды" и московского "Спартака", но не могу сказать, сколько фанатов приедет из России, чтобы поддержать нашу команду. В любом случае, наши двери для них открыты", - сообщил собеседник ТАСС.

Первая игра между клубами состоялась в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире Лиги Европы - второго по значимости еврокубка.

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