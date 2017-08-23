Тренер: "Црвена Звезда" сделает все возможное в матче плей-офф ЛЕ против "Краснодара"

ТАСС, 23 августа. Сербская "Црвена Звезда" сделает все от нее зависящее в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против российского клуба "Краснодар", но соперник располагает качественными футболистами, каждая деталь может изменить игру. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

Первый матч состоялся в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2.

"Я уже несколько раз говорил, что "Краснодар" - это очень серьезный соперник, - сказал тренер. - Мы готовы, мы тренируемся, ребята максимально сконцентрированы и сделают все возможное. Это единственное, что мы можем обещать, мы хотим пройти дальше. Но каждая деталь может изменить игру и стать решающей".

"Главное для нас - сохранять концентрацию с первой и до последней минуты. Я прошу игроков показать любовь к клубу в действии, а не на словах, причем с самого начала встречи", - добавил Милоевич.

Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.