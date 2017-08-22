Немец Штилер рассудит "Црвену Звезду" и "Краснодар" в ответном матче квалификации ЛЕ

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ТАСС, 22 августа. Немец Тобиас Штилер назначен главным арбитром на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.
Ассистентами Штилера будут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман, резервным судьей - Роберт Кампка.
Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" пройдет 24 августа в Белграде. Первая встреча команд завершилась домашней победой российского клуба со счетом 3:2.