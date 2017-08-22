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Немец Штилер рассудит "Црвену Звезду" и "Краснодар" в ответном матче квалификации ЛЕ

Спорт
22 августа, 8:06 UTC+3 ТАСС

Встреча состоится 24 августа в Белграде

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Тобиас Штилер

Тобиас Штилер

© EPA/FELIPE TRUEBA

ТАСС, 22 августа. Немец Тобиас Штилер назначен главным арбитром на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.

Ассистентами Штилера будут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман, резервным судьей - Роберт Кампка.

Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" пройдет 24 августа в Белграде. Первая встреча команд завершилась домашней победой российского клуба со счетом 3:2.

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