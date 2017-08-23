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Главный тренер "Краснодара" Шалимов не слышал, что клуб интересовался Дзюбой

Спорт
23 августа, 20:31 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее в СМИ появилась информация, что футболиста могут арендовать у "Зенита" московский "Локомотив" или Краснодар"

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© ФК "Зенит"/ТАСС/ Вячеслав Евдокимов

БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов не слышал о том, чтобы клуб интересовался футболистом санкт-петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летнего Дзюбу могут арендовать у "Зенита" московский "Локомотив" или Краснодар".

"Не слышал, чтобы мы интересовались Дзюбой", - сказал Шалимов.

На вопрос, полностью ли укомплектован состав команды, тренер ответил: "Завтра такая важная игра (в Лиге Европы против сербской "Црвены Звезды" - прим. ТАСС). Сейчас, наверное, не время говорить об этом. Работа клубом ведется, но ничего конкретного сказать не могу. Да и не думаю сейчас об этом, так как нас ждет важный матч".

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