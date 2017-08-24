"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт- петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над голландским "Утрехтом" в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.
В составе хозяев дубль оформил Александр Кокорин (9-я и 105-я минуты). 26-летний нападающий уже трижды отличился в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее он поразил ворота в первом матче третьего раунда квалификации с израильским клубом "Бней Иегуда".
Первая встреча между командами завершилась победой "Утрехта" со счетом 1:0.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.