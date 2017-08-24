"Зениту" необходимо побеждать "Утрехт" для выхода в групповой этап Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Зенит" сыграет в четверг с "Утрехтом" из Нидерландов в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. В первой встрече в гостях лидер чемпионата России уступил "Утрехту" в гостях со счетом 0:1.

Неделю назад "Зенит" заметно осложнил задачу выхода в основную стадию второго по значимости еврокубкового турнира. Команду Роберто Манчини теперь устроит победа в два или более мяча, результат 1:0 приведет к назначению дополнительного времени. "Утрехту" будет достаточно ничьей или даже поражения с разницей в один мяч при условии, если гости забьют на стадионе "Санкт-Петербург" хотя бы один гол.

Два предыдущих матча чемпионата России на домашнем стадионе "Зенит" выиграл с разгромным счетом - 5:1 у "Спартака" и 4:0 у "Ахмата", и такие результаты команду Манчини вполне удовлетворят во встрече с "Утрехтом". Однако на предыдущей стадии Лиги Европы "Зенит" дома неудачно сыграл против израильского клуба "Бней Иегуда", проиграв со счетом 0:1. В преддверии важного матча чемпионата со "Спартаком" Манчини выпустил на поле игроков ближайшего резерва, к тому же гостевая победа над израильтянами (2:0) позволяла экспериментировать.

Однако в Утрехте играл основной состав "Зенита", который провел очень слабый матч - если бы не голкипер Андрей Лунев, поражение могло быть крупным. В домашней встрече с "Утрехтом" "Зениту" необходимо использовать возможные ошибки соперника, как это случилось в матче с чемпионом страны "Спартаком".

Накануне "Зенит" подписал контракт с очередным аргентинцем - Эмилиано Ригони, который с "Утрехтом" не сыграет. Пропустят встречу также Александр Анюков и Юрий Жирков. По словам Манчини, в начале сезона не все футболисты в оптимальных физических кондициях. "Матчи квалификации в рамках плей-офф вдвойне опасны", - заявил итальянец, однако, по его словам, впереди есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем на прошлой неделе, и добиться положительного результата.

Кокорин забивает в каждом матче

В воскресенье "Зенит" в гостях победил "Амкар" благодаря шестому мячу в чемпионате Александра Кокорина, который забивает в пяти матчах национального первенства кряду. После семи туров "Зенит" лидирует, опережая "Локомотив" на три очка. Соперник "Зенита" в чемпионате Нидерландов грандом никогда не считался, на счету "Утрехта" нет громких титулов, зато команда гордится своей неуступчивостью - почти за 50 лет существования она ни разу не покидала элиту.

В нынешнем чемпионате страны "Утрехт" провел два матча и оба раза победил, а бельгийский форвард команды Сириль Дессерс с тремя голами возглавляет спор бомбардиров. В воскресенье "Утрехт" со счетом 2:0 победил "Виллем II", в самом дебюте встречи отличились Закария Лабьяд и Дессерс. Марокканец Лабьяд забил единственный мяч в ворота Лунева в первом матче с "Зенитом".

Матч "Зенит" - "Утрехт" начнется в 20:00 мск, главный арбитр - Карлос дель Серро из Испании. Победитель пары сыграет в групповом турнире Лиги Европы, проигравшая команда завершит еврокубковый сезон.

В четверг ответный матч раунда плей-офф также проведет "Краснодар", который в Белграде сыграет с "Црвеной Звездой". В домашнем матче "Краснодар" победил со счетом 3:2.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 25 августа в Монако.