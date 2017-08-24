Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФА

ТАСС, 24 августа. Португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду назван лучшим игроком года в сезоне-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальное голосование прошло в четверг в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Также на награду претендовали аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. "Каждый год, тот же вызов - выиграть все, что возможно, с клубом и сборной. Хочу поблагодарить моих партнеров по "Реалу", а также по национальной команде. Спасибо всем, кто помогал мне добиваться побед, а также всем болельщикам за поддержку", - прокомментировал Роналду свою победу.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Португалец в третий раз в карьере выиграл приз игроку года по версии УЕФА (2014, 2016, 2017), опередив по количеству данных наград Месси, который дважды признавался футболистом года в Европе (2011, 2015). Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/11. В 2012 и 2013 годах награда доставалась испанцу Андресу Иньесте и французу Франку Рибери соответственно.

Лучшей футболисткой года в Европе стала голландка Лике Мартенс, которая в составе сборной Нидерландов выиграла чемпионат Европы. На турнире она забила три мяча. Другими претендентками на награду были немка Дженнифер Марожан (французский "Лион") и датчанка Пернилле Хардер (немецкий "Вольфсбург").

Буффон получил награду лучшему вратарю Лиги чемпионов сезона-2016/17. Лучшим защитником стал испанец Серхио Рамос из "Реала", его хорватский одноклубник Лука Модрич был выбран лучшим полузащитником Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Криштиану Роналду также был признан лучшим нападающим прошлогоднего розыгрыша.

Итальянский нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти получил награду президента УЕФА из рук главы УЕФА Александера Чеферина. В прошедшем сезоне Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, завершил свою 25-летнюю карьеру в "Роме". Бывший капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко был представлен в качестве официального посла финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве.