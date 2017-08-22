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Криштиану Роналду назвал несправедливым отклонение апелляции на дисквалификацию

Спорт
22 августа, 22:01 UTC+3 ТАСС

Во вторник Спортивный административный суд Испании отклонил апелляцию "Реала" на решение Королевской федерации футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации футболиста

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 22 августа. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал несправедливым решение Спортивного административного суда Испании, который во вторник отклонил апелляцию "Реала" на решение Королевской федерации футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации футболиста. Об этом форвард написал на своей странице в Twitter.

"Еще одно несправедливое решение, - написал Криштиану Роналду. - Несправедливость, которая никогда не возьмет надо мной верх. Как всегда, я вернусь сильнее. Спасибо всем, кто меня поддержал".

13 августа "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

За толчок арбитра Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. 16 августа Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию "Реала" на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, встречу чемпионата страны c "Депортиво", он также пропустит предстоящие игры с "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".

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