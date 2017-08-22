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СМИ: апелляция "Реала" на дисквалификацию Криштиану Роналду отклонена

Спорт
22 августа, 20:24 UTC+3 ТАСС

За толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/GEORGI LICOVSKI

ТАСС, 22 августа. Спортивный административный суд Испании отклонил апелляцию мадридского футбольного клуба "Реал" на решение Королевской федерация футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание AS.

13 августа "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

За толчок арбитра Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. 16 августа Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию "Реала" на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, встречу чемпионата страны c "Депортиво", он также пропустит предстоящие игры с "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".

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