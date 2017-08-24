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Гол Роналду позволил мадридскому "Реалу" обыграть "Фиорентину" в товарищеском матче

Спорт
24 августа, 3:59 UTC+3 ТАСС

Встреча за Кубок Сантьяго Бернабеу завершилась со счетом 2:1

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/Mariscal

ТАСС, 24 августа. Испанский "Реал" победил итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1 в товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

У мадридцев мячи забили Борха Майораль (7-я минута) и Криштиану Роналду (33), в составе "Фиорентины" отличился Жордан Верету (4).

Матчи за Кубок Сантьяго Бернабеу проводятся ежегодно с 1979 года. На этот раз встреча была посвящена 60-летию финала Кубка европейских чемпионов 1957 года, в котором мадридцы победили "Фиорентину" со счетом 2:0.

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