Гол Роналду позволил мадридскому "Реалу" обыграть "Фиорентину" в товарищеском матче

ТАСС, 24 августа. Испанский "Реал" победил итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1 в товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

У мадридцев мячи забили Борха Майораль (7-я минута) и Криштиану Роналду (33), в составе "Фиорентины" отличился Жордан Верету (4).

Матчи за Кубок Сантьяго Бернабеу проводятся ежегодно с 1979 года. На этот раз встреча была посвящена 60-летию финала Кубка европейских чемпионов 1957 года, в котором мадридцы победили "Фиорентину" со счетом 2:0.