"Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

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БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Неманья Радоньич (7-я минута) и Гелор Канга (46). Гости ответили точным ударом Андреаса Гранквиста с пенальти (81).
Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Краснодара". По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал сербский клуб за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.
"Краснодар" стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.
Соперники "Црвены Звезды" по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.