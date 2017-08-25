"Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Неманья Радоньич (7-я минута) и Гелор Канга (46). Гости ответили точным ударом Андреаса Гранквиста с пенальти (81).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Краснодара". По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал сербский клуб за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

"Краснодар" стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.

Соперники "Црвены Звезды" по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.