Фурсенко: "Зенит" смог достичь результата в квалификации ЛЕ, несмотря на усталость

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" смог выйти в групповой этап Лиги Европы, несмотря на усталость. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Сергей Фурсенко.
В четверг "Зенит" на своем поле одержал победу над голландским "Утрехтом" в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.
"Результат достигнут, а это главное, - сказал Фурсенко. - Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли".
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.