Победа "Зенита" позволила России приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 25 августа. Победа "Зенита" над голландским "Утрехтом" позволила России приблизиться к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Зенит" выиграл у "Утрехта" со счетом 2:0 в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, что принесло стране 0,2 балла в таблицу коэффициентов (1 очко за победу, деленное на количество команд, стартующих в еврокубках от страны). "Марсель", обыграв словенский "Домжале" (3:0), принес Франции 0,166 балла. Суммарный коэффициент России (в расчет берутся последние пять сезонов), идущей в таблице шестой, составляет 44,182 балла, Франции, занимающей пятую позицию, 47,081 балла. Отрыв мог сократиться больше, однако "Краснодар" уступил в ответной встрече сербской "Црвене Звезде" (1:2).

Идущая седьмой Португалия в четверг также заработала 0,166 балла. "Брага" обыграла исландский "Хабнарфьордюр" (3:2), суммарный коэффициент страны составляет 40,748 балла.

На групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы Россию представят "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит", Францию - "Монако", "Пари Сен-Жермен", "Ницца", "Марсель" и "Лион", Португалию - "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Брага" и Витория Гимарайнш. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг, жеребьевка Лиги Европы состоится в пятницу.

Лидирует в таблице Испания (90,284), далее следуют Германия (63,427), Англия (63,176) и Италия (61,916).

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит стране в сезоне-2018/19 выставить в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять в ней позиций.