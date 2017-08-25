"Эвертон" сыграл вничью с "Хайдуком" и вышел в групповой этап Лиги Европы

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ТАСС, 25 августа. Английский "Эвертон" на выезде сыграл вничью с хорватским "Хайдуком" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.
Дебютный гол за "Эвертон" забил Гильфи Сигурдссон в своем втором матче за команду. Исландец отличился на 13-й секунде после начала второго тайма ударом практически с центра поля. У хозяев забитый мяч на счету Йосипа Радошевича (43-я минута).
Первая встреча между командами завершилась победой "Эвертона" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч счет в противостоянии стал 3:1 в пользу английского клуба, который и вышел в групповой этап Лиги Европы.
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