"Эвертон" сыграл вничью с "Хайдуком" и вышел в групповой этап Лиги Европы

ТАСС, 25 августа. Английский "Эвертон" на выезде сыграл вничью с хорватским "Хайдуком" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.

Дебютный гол за "Эвертон" забил Гильфи Сигурдссон в своем втором матче за команду. Исландец отличился на 13-й секунде после начала второго тайма ударом практически с центра поля. У хозяев забитый мяч на счету Йосипа Радошевича (43-я минута).

Первая встреча между командами завершилась победой "Эвертона" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч счет в противостоянии стал 3:1 в пользу английского клуба, который и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Результаты других матчей четверга:

АЕК (Греция) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0 (первый матч - 0:0)

"Видеотон" (Венгрия) - "Партизан" (Сербия) - 0:4 (0:0)

"Митьюлланд" (Дания) - "Аполлон" (Кипр) - 1:1 (2:3)

"Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Хорватия) - 0:0 (1:1)

"Атлетик" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:0 (3:2)

"Брага" (Португалия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 3:2 (2:1)

"Марсель" (Франция) - "Домжале" (Словения) - 3:0 (1:1)

"Русенборг" (Норвегия) - "Аякс" (Нидерланды) - 3:2 (1:0)

"Шкендия" (Македония) - "Милан" (Италия) - 0:1 (0:6)

"Аустрия" (Австрия) - "Осиек" (Хорватия) - 0:1 (2:1).