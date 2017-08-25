"Локомотив" и "Зенит" узнают соперников по групповой стадии Лиги Европы

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ТАСС, 25 августа. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако. Своих соперников по основному турниру второго по значимости еврокубка узнают два российских клуба - "Локомотив" и "Зенит".
В групповой стадии Лиги Европы выступят 48 команд. 16 из них получили путевки по итогам прошлого сезона, среди этих клубов - обладатель Кубка России "Локомотив". К ним присоединились 10 неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов, еще 22 клуба пробились в основную стадию через квалификацию. Преодолев два отборочных раунда, участником группового турнира стала и третья команда России по итогам прошлого сезона - "Зенит", тогда как "Краснодар" завершил евросезон, уступив сербской "Црвене Звезде".
В результате жеребьевки команды будут разбиты на 12 групп. Накануне церемонии 48 участников будут поделены на четыре корзины - согласно клубному рейтингу по итогам сезона-2016/17. "Зенит" попал в первую корзину, куда также вошли английский "Арсенал", французский "Лион", украинское "Динамо" из Киева, испанские "Атлетик" и "Вильярреал", итальянские "Лацио" и "Милан", чешская "Виктория", австрийский "Зальцбург", датский "Копенгаген" и португальская "Брага".
"Локомотив" вошел во вторую корзину, которую также составили румынская "Стяуа", болгарский "Лудогорец", белорусский БАТЭ, английский "Эвертон", швейцарский "Янг Бойз", французские "Марсель" и "Ницца", испанский "Реал Сосьедад", израильский "Маккаби" из Тель-Авива, немецкая "Герта" и австрийская "Аустрия".
В третью корзину вошли казахстанская "Астана", сербский "Партизан", немецкие "Хоффенхайм" и "Кельн", хорватская "Риека", португальская "Витория" из Гимарайнша, итальянская "Аталанта", бельгийский "Зюлте-Варегем", украинская "Заря" из Луганска, норвежский "Русенборг", молдавский "Шериф" и израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы.
Наконец, четвертую корзину составили кипрский "Аполлон", турецкие "Истанбул Башакшехир" и "Коньяспор", "Витесс" из Нидерландов, чешские "Славия" и "Фастав", сербская "Црвена Звезда", албанский "Скендербеу", греческий АЕК из Афин, швейцарский "Лугано", македонский "Вардар" и шведский "Эстерсунд".
Команды из одной страны будут выступать в разных группах. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевке российские и украинские клубы, так что "Локомотив" не сможет попасть в один квартет с киевским "Динамо", а "Зенит" - с луганской "Зарей".
Жеребьевка Лиги Европы пройдет в "Гримальди-Форуме" в Монако, начало - 14:00 мск.
Матчи первого тура групповой стадии Лиги Европы состоятся 14 сентября. Финал Лиги Европы нынешнего сезона пройдет 16 мая во французском Лионе.