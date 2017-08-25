Несколько болельщиков "Црвены Звезды" прорвались на поле после матча с "Краснодаром"

БЕЛГРАД, 25 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Несколько болельщиков сербской "Црвены Звезды" прорвались на поле стадиона "Райко Митич" после ответного матча квалификации футбольной Лиги Европы с "Краснодаром", чтобы порадоваться с командой ее выходу в групповой этап турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После того, как в чашу арены вошли специальные подразделения полиции, прорывы фанатов прекратились. Кроме того, на трибунах было зажжено несколько петард. Если данные инциденты будут отражены в рапорте делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, "Црвене Звезде" грозит серьезный штраф.

В домашнем матче, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап Лиги Европы вышла "Црвена Звезда".

На встрече в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей. Часть болельщиков сидела в проходах. Такая же ситуация была и в переполненной ложе прессы.