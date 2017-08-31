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Бывший футболист "Зенита" Молло подписал контракт с английским "Фулхэмом"

Спорт
31 августа, 20:22 UTC+3 ТАСС

Соглашение рассчитано на два года

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Йоан Молло

Йоан Молло

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Йоан Молло подписал контракт с английским "Фулхэмом", выступающим в чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

"Я действительно счастлив и рад этому переходу. У меня есть возможность поиграть в Англии и выступать в таком клубе с большой историей, как "Фулхэм", с отличными игроками. Это большая возможность для меня, и я с нетерпением жду дебюта", - сказал Молло.

Ранее "Зенит" расторг контракт с 28-летним французом по обоюдному согласию сторон.

Молло перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в январе. В сезоне-2017/18 французский полузащитник не провел за основной состав санкт-петербургского клуба ни одного матча, он выступал за "Зенит-2" в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), приняв участие в четырех играх.

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