Вайсфельд не считает ХК "Сочи" слабой командой после разгрома от "Салавата Юлаева"

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разгромное поражение от "Салавата Юлаева" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не говорит о том, что "Сочи" является слабой командой. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.
"Сочи" в гостях проиграл "Салавату" со счетом 3:11.
"Думаю, ни в коей мере нельзя сказать, что "Сочи" - это слабая команда. Это хорошая команда, и произошедшее было стечением обстоятельств, - сказал Вайсфельд. - С одной стороны, нам особо некуда было отступать, поскольку дома мы не очень удачно играли. С другой - так все удачно залетело".
В последних двух матчах "Салават Юлаев" дома уступил "Амуру (4:5) и "Куньлуню" (1:2). "В предыдущих двух матчах ничего не залетало, сегодня залетело почти все. Так сложилось, плюс ребята хорошо настроились", - отметил он.
В следующем матче уфимский клуб сыграет дома с "Нефтехимиком".