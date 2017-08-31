"Салават Юлаев" забросил 11 шайб в ворота "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 31 августа. Уфимский "Салават Юлаев" разгромил "Сочи" со счетом 11:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев дубль оформил Энвер Лисин (32-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Игорь Макаров (7), Теему Хартикайнен (9), Артем Федоров (17), Денис Кокарев (20), Александр Логинов (24), Филип Ларсен (25), Линус Умарк (26), Евгений Бодров (28) и Евгений Коротков (32). У гостей отличились Кейси Уэллмэн (4), Вадим Щегольков (35) и Павел Падакин (36).

Этот матч стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ и делит третье место в истории турнира со встречами "Витязь" - "Локомотив" (5:9) и новокузнецкий "Металлург" - "Барыс" (6:8). Самым результативным поединком является встреча "Барыса" и "Витязя", закончившаяся победой астанинского клуба со счетом 11:6.

Победа "Салавата" стала самой крупной в нынешнем сезоне. Ранее санкт-петербургский СКА со счетом 7:1 разгромил братиславский "Слован". После первых двух периодов счет во встрече был 10:3 в пользу уфимцев, что стало новым рекордом результативности КХЛ по итогам двух периодов.

"Салават Юлаев" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав шесть очков в четырех играх. "Сочи" занимает восьмую строчку на Западе. В активе команды пять очков после четырех матчей.

В следующем матче 3 сентября "Салават Юлаев" на своем льду примет нижнекамский "Нефтехимик". "Сочи" днем ранее на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".