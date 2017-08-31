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Мутко остался недоволен игрой молодежной сборной России в матче с командой Армении

Спорт
31 августа, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В четверг россияне во встрече отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года сыграли вничью с командой Армении со счетом 0:0

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко не понравилась игра молодежной сборной России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года с командой Армении. Об этом Мутко рассказал журналистам.

В четверг молодежная сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 со сверстниками из Армении.

"Игра не понравилась, только форма с гербом красивая. Не знаю, что теперь делать, может, это волнение от стартовой игры. В товарищеском матче с белорусами была другая команда, а здесь не понимаю, что [случилось]. Нельзя терять очки в домашнем матче с такой командой, этих очков в итоге может и не хватить", - сказал Мутко.

Следующий матч отборочного раунда против команды Гибралтара сборная России проведет 5 сентября на стадионе "Арсенал" в Туле.

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