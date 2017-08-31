Мутко остался недоволен игрой молодежной сборной России в матче с командой Армении

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко не понравилась игра молодежной сборной России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года с командой Армении. Об этом Мутко рассказал журналистам.
В четверг молодежная сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 со сверстниками из Армении.
"Игра не понравилась, только форма с гербом красивая. Не знаю, что теперь делать, может, это волнение от стартовой игры. В товарищеском матче с белорусами была другая команда, а здесь не понимаю, что [случилось]. Нельзя терять очки в домашнем матче с такой командой, этих очков в итоге может и не хватить", - сказал Мутко.
Следующий матч отборочного раунда против команды Гибралтара сборная России проведет 5 сентября на стадионе "Арсенал" в Туле.