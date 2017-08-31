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Футболист Чалов сообщил, что у него нет к себе претензий из-за отсутствия забитых мячей

Спорт
31 августа, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Форвард в текущем сезоне принял участие в 12 играх ЦСКА и одном матче "молодежки", но голами не отметился

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Федор Чалов

Федор Чалов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Федор Чалов считает, что движется в правильном направлении и скоро обязательно забьет. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг молодежная сборная России в матче отбора чемпионата Европы 2019 года сыграла вничью с командой Армении (0:0). Чалов в текущем сезоне принял участие в 12 играх ЦСКА и одном матче "молодежки", но голами не отметился.

"Я стараюсь не обращать на это (отсутствие голов) внимания, выкладываюсь на все сто. Думаю, скоро уже залетит. Конечно, ошибки бывают - я человек, но думаю, что делаю все правильно", - сказал Чалов.

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