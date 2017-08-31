Бушманов: россияне не смогли обыграть молодежную сборную Армении из-за плохой реализации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежной сборной России по футболу не хватило реализации моментов в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года против команды Армении (0:0). Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

"К сожалению, сегодня не удалось победить. Сборная России имела много моментов, но подвела реализация. Были и штанги, и перекладины, много опасных моментов, но забить не удалось. Обидно терять очки на старте отборочной кампании, но если посмотреть на группу, то думаю потери очков ждут все команды", - сказал Бушманов.

Следующий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года молодежная сборная России сыграет против команды Гибралтара. Игра пройдет 5 сентября в Туле на центральном стадионе "Арсенал" и начнется в 19:00 мск.