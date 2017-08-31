Футболист Алексей Ионов подписал контракт с "Ростовом"

ТАСС, 31 августа. Российский нападающий Алексей Ионов подписал контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления на еще один сезон. Ранее московское "Динамо" объявило о расторжении контракта с 28-летним футболистом по соглашению сторон.

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, Ионов согласился пойти на существенное понижение в заработной плате.

Ионов выступал за "Динамо" с 2013 года, сезон-2016/17 игрок провел в аренде в ЦСКА. В составе бело-голубых Ионов в различных турнирах сыграл 99 матчей и забил 22 мяча. В его активе 11 матчей за сборную России.