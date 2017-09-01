Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Эвертона" Руни 18 сентября предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Спорт
1 сентября, 16:04 UTC+3 ТАСС

В четверг вечером полиция остановила автомобиль футболиста около его дома в графстве Чешир

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни 18 сентября предстанет перед судом за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

В четверг вечером полиция остановила автомобиль футболиста около его дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболист был арестован, после чего ему было предъявлено официальное обвинение.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне он провел за "Эвертон" семь матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

На прошлой неделе Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде Англии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама