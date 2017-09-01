Футболист "Эвертона" Руни 18 сентября предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 1 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни 18 сентября предстанет перед судом за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

В четверг вечером полиция остановила автомобиль футболиста около его дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболист был арестован, после чего ему было предъявлено официальное обвинение.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне он провел за "Эвертон" семь матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

На прошлой неделе Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде Англии.