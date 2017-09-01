Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: ярославское хоккейное училище войдет в число лучших в России

Спорт
1 сентября, 17:08 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

В пятницу состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди строительства училища

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Путин и министр спорта РФ Павел Колобков во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею

Владимир Путин и министр спорта РФ Павел Колобков во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле войдет в число лучших учебных заведений подобного профиля в стране после завершения строительства собственной материально-технической базы. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Строительство объектов училища ведется с 2015 года в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

В пятницу состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди строительства училища. Вторая очередь строительства должна быть завершена в 2018-2019 гг.

"С точки зрения логистики и уровня подготовки спортсменов, тренеров, различных специалистов это учебное заведение будет одним из лучших в России, - сказал Колобков. - Уже сейчас многие его воспитанники играют в различных командах. Это училище будет примером для многих подобных учебных заведений олимпийского резерва".

Министр спорта РФ 1 сентября провел встречу с президентом ХК "Локомотив" Юрием Яковлевым. "Конечно, инициатива создания этого училища исходила от президента "Локомотива" совместно с министерством спорта, - добавил Колобков. - Безусловно, ярославское училище - это наш совместный проект с ФХР [Федерацией хоккея России], Ярославской областью, "Локомотивом". На базе училища уже разработаны серьезные методики по подготовке хоккеистов, мы совместно будем работать, чтобы училище функционировало наиболее эффективно, это будет модель подготовки как специалистов, тренеров, так и игроков".

Училище было создано по распоряжению правительства РФ от 25 января 2012 года. Решение о его создании было принято после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, унесшей жизни хоккеистов "Локомотива" из Ярославля.

Смотрите также

Путин побывал в новом хоккейном училище в Ярославле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама