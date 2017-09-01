Колобков: ярославское хоккейное училище войдет в число лучших в России

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле войдет в число лучших учебных заведений подобного профиля в стране после завершения строительства собственной материально-технической базы. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Строительство объектов училища ведется с 2015 года в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
В пятницу состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди строительства училища. Вторая очередь строительства должна быть завершена в 2018-2019 гг.
"С точки зрения логистики и уровня подготовки спортсменов, тренеров, различных специалистов это учебное заведение будет одним из лучших в России, - сказал Колобков. - Уже сейчас многие его воспитанники играют в различных командах. Это училище будет примером для многих подобных учебных заведений олимпийского резерва".
Министр спорта РФ 1 сентября провел встречу с президентом ХК "Локомотив" Юрием Яковлевым. "Конечно, инициатива создания этого училища исходила от президента "Локомотива" совместно с министерством спорта, - добавил Колобков. - Безусловно, ярославское училище - это наш совместный проект с ФХР [Федерацией хоккея России], Ярославской областью, "Локомотивом". На базе училища уже разработаны серьезные методики по подготовке хоккеистов, мы совместно будем работать, чтобы училище функционировало наиболее эффективно, это будет модель подготовки как специалистов, тренеров, так и игроков".
Училище было создано по распоряжению правительства РФ от 25 января 2012 года. Решение о его создании было принято после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, унесшей жизни хоккеистов "Локомотива" из Ярославля.