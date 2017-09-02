Азербайджанец Меджидов стал трехкратным чемпионом мира по боксу в весе свыше 91 кг

ТАСС, 2 сентября. Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов завоевал золото чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходил в немецком Гамбурге.

В финале Меджидов победил представителя Казахстана Камшыбека Конкабаева. Азербайджанец стал трехкратным чемпионом мира - ранее он побеждал в 2011 и 2013 годах.

Бронзовыми призерами стали камерунец Фоку Арсене и австралиец Джозеф Гудолл.

В весовой категории до 49 кг чемпионом мира стал Хоанис Архилагос (Куба), до 52 кг - Йосвани Вейтия (Куба), до 56 кг - Кайрат Ералиев (Казахстан), до 60 кг - Софьян Умиа (Франция), до 64 кг - Энди Круз Гомез (Куба), до 69 кг - Шахрам Гиясов (Узбекистан), до 75 кг - Александр Хижняк (Украина), до 81 кг - Хулио Сесар ла Крус (Куба).

Победителем общекомандного зачета стала сборная Кубы, которая завоевала пять золотых и две серебряные медали. Второе место заняла сборная Узбекистана (1-3-2), третьей стала команда Казахстана (1-2-3). Сборная России стала седьмой, на счету команды одно серебро и одна бронза.

Следующий чемпионат мира по боксу пройдет в Сочи в 2019 году.