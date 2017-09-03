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Теннисист Рублев заявил, что безумно рад выйти в четвертый круг US Open

Спорт
3 сентября, 5:03 UTC+3 ТАСС

В матче третьего круга россиянин в четырех сетах был сильнее боснийца Дамира Джумхура

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ТАСС, 3 сентября. Россиянин Андрей Рублев счастлив, что впервые в карьере смог выйти в 1/8 финала турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

В ночь на воскресенье россиянин победил Джумхура в четырех сетах и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Ранее Рублев никогда не доходил до четвертого круга на турнирах серии Большого шлема.

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"Я безумно рад в первый раз выйти в четвертый круг. Для меня это очень много значит. Главное теперь - не останавливаться и продолжать работать и совершенствоваться", - сообщил теннисист.

В матче 1/8 финала соперником россиянина будет девятый "сеянный" бельгиец Давид Гоффен. По словам Рублева, чтобы обыграть столь сильного оппонента, ему нужно будет показать свой лучший теннис.

"Гоффен - игрок топ-10, но я постараюсь сделать все, чтобы победить. У меня не так много вариантов - мне нужно будет играть в свою игру, свой теннис. Если я буду действовать медленно, у меня не будет шансов", - отметил 19-летний российский теннисист.

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