Рублев обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала US Open

ТАСС, 3 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром в третьем круге US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 45 минут.

Текущее выступление на US Open является самым успешным для россиянина. Ранее 19-летний Рублев не проходил дальше первого раунда на кортах Нью-Йорка.

В 1/8 финала Рублев сыграет с девятым "сеяным" бельгийцем Давидом Гоффеном.

US Open является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.