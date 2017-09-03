Рублев обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала US Open

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ТАСС, 3 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром в третьем круге US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 45 минут.
Текущее выступление на US Open является самым успешным для россиянина. Ранее 19-летний Рублев не проходил дальше первого раунда на кортах Нью-Йорка.
В 1/8 финала Рублев сыграет с девятым "сеяным" бельгийцем Давидом Гоффеном.
US Open является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.