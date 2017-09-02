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Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в парном разряде

Спорт
2 сентября, 4:50 UTC+3 ТАСС

Они обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске

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ТАСС, 2 сентября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

В матче первого круга россиянки, "посеянные" на турнире под первым номером, обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде Веснина и Макарова сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.

Россиянки являются трехкратными победительницами турниров Большого шлема в парном разряде, а также олимпийскими чемпионками 2016 года.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люси Шафаржова.

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