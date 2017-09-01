Южный проиграл Федереру во втором круге US Open

ТАСС, 1 сентября. Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин в матче второго круга проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, "посеянному" на турнире под третьим номером, со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

Это второй пятисетовый матч на турнире для Федерера, в первом круге он обыграл 19-летнего американца Фрэнсиса Тиафо. В третьем круге швейцарец встретится с испанцем Фелисиано Лопесом (31).

Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.