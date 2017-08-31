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Российский теннисист Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US Open

Спорт
31 августа, 22:39 UTC+3 ТАСС

Для россиянина выход в третий круг является лучшим результатом на Открытом чемпионате США

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над болгарином Григором Димитровым, который "посеян" на Открытом чемпионате США (общий призовой фонд - $50,4 млн) под седьмым номером, и вышел в третий круг турнира, проходящего в Нью-Йорке.

Встреча второго раунда завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 19-летнего россиянина. В первом сете Рублев уступал 2:5, но затем выиграл пять геймов подряд и довел сет до победы.

Для россиянина выход в третий круг является лучшим результатом на Открытом чемпионате США. Ранее Рублев не проходил дальше первого раунда на кортах Нью-Йорка.

В третьем круге Рублев сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.

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