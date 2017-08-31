Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

29-летняя россиянка в матче второго круга победила датчанку Каролину Возняцки, "посеянную" под пятым номером, со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.

Макарова впервые в карьере выиграла у Возняцки, до этого теннисистки встречались между собой семь раз.

В третьем круге Макарова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.