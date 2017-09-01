Елена Веснина пробилась в третий круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

В матче второго круга Веснина, "посеянная" под 17-м номером, обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей россиянки станет американка Мэдисон Киз (15).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.