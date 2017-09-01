Россиянка Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка в матче третьего круга уступила испанке Карле Суарес Наварро со счетом 1:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В четвертом круге испанка сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и американкой Винус Уильямс, "посеянной" на турнире под девятым номером.

US Open продлится до 10 сентября.