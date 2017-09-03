Васильев: "Монако" увел футболиста Бальде у "Ювентуса" из-под носа

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выступающий в чемпионате Франции футбольный клуб "Монако" сумел приобрести у римского "Лацио" сенегальского полузащитника Бальде Кейта, несмотря на интерес к нему со стороны чемпиона Италии туринского "Ювентуса". Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

29 августа "Монако" официально объявил о переходе из "Лацио" Бальде Кейта. Контракт с сенегальским футболистом рассчитан до 2022 года. Ранее СМИ сообщали, что трансфер 22-летнего футболиста обойдется монегаскам в €30 млн учета бонусов.

"Мы столкнулись с очень серьезной конкуренцией со стороны ведущих европейских клубов при подписании контрактов с новичками. К примеру, за Бальде Кейта, который пришел к нам из "Лацио", боролись все ведущие итальянские клубы. "Ювентус" был практически уверен, что Кейта окажется у них, но мы забрали игрока прямо у них из-под носа. "Марсель" предложил Стефану Йоветичу (перешел из миланского "Интера" - прим. ТАСС) лучшие условия, чем мы, но игрок сам выбрал наш клуб", - сказал Васильев.

"Монако" было не просто сохранить в команде полузащитника Тома Лемара, считает Васильев.

"На Тома претендовал лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", но в итоге мы пришли к общему решению, что он должен остаться. Тома очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих", - отметил Васильев.