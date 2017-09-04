УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правил

ТАСС, 4 сентября. Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) не открывал расследование в отношении английского клуба "Манчестер Сити" о нарушении правил финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, которую цитирует корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй в своем Twitter.

EU on Spanish clubs in 2016: "Using taxpayers’ money to finance professional football clubs can create unfair competition"

La Liga today ⤵️ pic.twitter.com/byWFRbTyyU — Richard Conway (@richard_conway) September 4, 2017

"УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении клубом правил финансового fair play, - говорится в сообщении. - Любая информация в СМИ об этом является безосновательной".

Ранее агентство AP сообщило, что Испанская футбольная лига 22 августа отправила запрос в УЕФА с просьбой открыть расследование в отношении "Манчестер Сити".

В летнее трансферное окно "Манчестер Сити" потратил £228 млн. Английский клуб купил француза Бенжамена Менди (£58 млн), бразильца Данило (£28,5 млн), англичанина Кайла Уокера (£51,5 млн), бразильца Эдерсона (£40 млн) и португальца Бернарду Силва (£50 млн). Продали же они игроков на сумму около £88 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.