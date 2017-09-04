Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата Европы

ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная Сербии по баскетболу одержала победу над командой Турции со счетом 80:74 в матче группы D на чемпионате Европы. Встреча проходила в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал защитник сербов Богдан Богданович, набравший 17 очков.

В другом матче сборная Латвии победила команду Великобритании (97:92). В группе D лидирует сборная России (6 очков), которая после победы над командой Бельгии обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. На втором месте команда Латвии (5), следом идут сборные Сербии (5), Бельгии (4), Турции (4), Великобритании (3).

В матчах группы C, которые проходили в румынском Клуж- Напоке, испанцы разгромили румынов (91:50), сборная Хорватии - команду Черногории (76:72). Сборная Венгрии обыграла команду Чехии (85:73). Для венгерской команды эта победа стала первой с 1969 года на чемпионатах Европы. Сборная Испании лидирует в группе С (6), следом идут команды Хорватии (6), Черногории, Венгрии, Чехии (все - по 6), Румынии (3).

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.