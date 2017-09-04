Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

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СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу досрочно обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы, победив со счетом 76:67 команду Бельгии в матче группы D. Встреча прошла в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 20 очков.
Сборная России одержала третью победу подряд на турнире и лидирует в группе, набрав шесть очков. В плей-офф выходят четыре лучшие команды. Сборная России не сможет опуститься ниже четвертого места, даже в случае проигрыша в оставшихся двух матчах группового этапа.
5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября - с командой Великобритании. Бельгийцы сыграют 5 сентября с турками.
Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.