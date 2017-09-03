Лучше не придумаешь: сборная РФ на старте Евробаскета одержала две победы над фаворитами

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала две победы на старте группового этапа чемпионата Европы по баскетболу - в пятницу над хозяевами турками (76:73), а в субботу - над финалистами Олимпиады-2016 и чемпионата мира 2014 года сербами (75:72). Это лучший старт российской баскетбольной команды на континентальном первенстве за последние 10 лет.

До начала турнира букмекеры всего мира оценивали вероятность победы россиян как крайне низкую. На Евробаскет-2017 команда Сергея Базаревича ехала в роли темной лошадки с одной надеждой - выйти в плей-офф.

После двух туров о сборной России говорят только в восторженных тонах, а игроки и тренеры начинают мечтать о большем. Хотя открыто о медалях пока мало кто заявляет - еще слишком рано, да и слишком низко упала российская команда в последние годы: на Евробаскете 2013 года сборная разделила 18-21-е места, в 2015-м стала 17-й. Плюс команда пропустила чемпионат мира 2014 года и Олимпиаду-2016.

Победы над сербами и турками одержаны за счет слаженной командной игры и, как признался ТАСС президент РФБ Андрей Кириленко, если команда продолжит в том же духе, то сможет дойти до финала турнира: "Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца. Команда создала очень хороший задел".

Впадать в эйфорию рано

После двух побед на старте российская сборная на 99% обеспечила себе выход из группы, а это значит, что в 1/8 финала команда Базаревича сможет избежать встречи с основным претендентом на титул - командой Испании. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в успехах баскетболистов большая заслуга главного тренера: "Наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер, который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу".

При этом, по словам министра, впадать в эйфорию еще рано. Баскетболисты сборной также сохраняют сдержанный оптимизм. "Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное - не терять настроя", - заявил ТАСС на данный момент лучший игрок сборной Алексей Швед, в каждой из двух игр набравший по 22 очка.

По словам главной звезды российской сборной центрового клуба НБА "Бруклин" Тимофея Мозгова, команде было очень важно начать турнир с победы: "Это важно прежде всего с психологической точки зрения. Победы над такими сильными соперниками придают уверенности команде и мы понимаем, что способны на многое".

В воскресенье у сборной России выходной. В понедельник ее ждет встреча со сборной Бельгии, а во вторник - Латвии. Закончится групповой этап 7 сентября матчем со сборной Великобритании. Для сборной России плей-офф стартует 10 сентября.